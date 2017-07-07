Çarşamba Ovası'nda Şeftali Hasadı Başladı

Kaymakam Mustafa Güney ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Osman Akman, Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadının başlaması dolayısıyla çiftçileri ziyaret etti.



Kaymakam Güney ile Akman, şeftali hasadı yapılan bahçeleri ziyaret ederek incelemede bulundu.



Ovada şeftali üretiminin artmasını arzuladıklarını dile getiren Güney, şunları söyledi:



"İl Özel İdaresi döneminden başlayan, şimdi Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile devam eden anaç şeftali dağıtımı ile yeni alanlar kazandırılırken yaşlı bahçelerde gençleştirme çalışmaları da yürütülüyor. Hem verimin hem de ürün kalitesinin artması için bunu önemsiyoruz. İnşallah gelecek yıllarda ilçemizin şeftali üretimini daha da artırırız ve ovanın hak ettiği değeri kazanmasını sağlarız."



Akman da ovada fındığa alternatif ürün olarak şeftali üretiminin yaygınlaşması için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Çarşamba Ovası'nda yetişen şeftali, sofralık ve meyve suyu amaçlı kullanılıyor. Sofralık üretimde Türkiye'nin en lezzetli şeftalisine sahibiz. Şeftalinin ihracata kazandırılması ve dikili alanların yaygınlaşması için çeşitli projelere destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Çarşamba Şeftali Üreticileri Birliği Başkanı Emin Atay, ovada şeftali üretimini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin desteği ile çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda şeftali üreticilerine anaç şeftali fidesi ve ekipman desteği sağladıklarını söyledi.



Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadının yaklaşık 50 gün sürmesi bekleniyor.