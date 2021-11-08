Çarşamba'nın gelişimi ve güvenliği görüşüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşamba'nın gelişimi ve güvenliği görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çarşamba'nın gelişimi ve güvenliği görüşüldü

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Kazım Yılmaz, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir'i makamında ağırladı. Ziyarette Çarşamba'nın güncel sorunları istişare edildi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Genel Sekreter Sercan Yaşar da hazır bulundu.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba'nın gelişimine ve güvenliğine dair konuların ele alındığı görüşme sonrasında Adil Aydemir'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Önce annesini ve kız kardeşlerini silahla rehin aldı sonra ise kendisini eve kapattı

Önce annesini ve kız kardeşlerini silahla rehin aldı sonra ise kendisini eve kapattı

 Kimse ne olduğu anlamadı! Gece hava almaya çıkan çiftçi, uzaktan sıkılan kurşunla öldü

Kimse ne olduğu anlamadı! Gece hava almaya çıkan çiftçi, uzaktan sıkılan kurşunla öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title