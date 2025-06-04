Çarşamba hangi diziler var? 4 Haziran Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba hangi diziler var? 4 Haziran Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 HAZİRAN

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

00:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

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