Çarşamba hangi diziler var? 3 Eylül Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Güncelleme:
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 3 Eylül 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL

12.30 Seksenler

15.55 Teşkilat

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.50 Türk Sineması " Tay"

21.15 Mevlid Gecesi Özel

23.15 Hep Otuz Üç Yaşında

01.45 Leyla İle Mecnun

04.35 Seksenler

