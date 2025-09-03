Çarşamba hangi diziler var? 3 Eylül Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 3 Eylül 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: dizi yok
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL
12.30 Seksenler
15.55 Teşkilat
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.50 Türk Sineması " Tay"
21.15 Mevlid Gecesi Özel
23.15 Hep Otuz Üç Yaşında
01.45 Leyla İle Mecnun
04.35 Seksenler