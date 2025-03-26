Çarşamba hangi diziler var? 26 Mart Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 26 Mart 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: dizi yok

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 MART

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Vefa Sultan

14:35 Kod Adı Kırlangıç

17:40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:05 İddiaların Aksine

20:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

23:00 Vefa Sultan

01:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:55 Sahur Bereketi