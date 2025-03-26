Çarşamba hangi diziler var? 26 Mart Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 26 Mart 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 26 Mart 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Kuruluş Osman
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: dizi yok
NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 MART
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Vefa Sultan
14:35 Kod Adı Kırlangıç
17:40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
18:00 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:05 İddiaların Aksine
20:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
23:00 Vefa Sultan
01:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:55 Sahur Bereketi