Çarşamba hangi diziler var? 20 Ağustos Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 AĞUSTOS

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Özel

22.00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Fenerbahçe-Benfica" (Canlı)

00:15 Maç Sonu (Canlı)