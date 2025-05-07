Çarşamba günü hangi diziler var? 7 Mayıs Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşambagünleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: dizi yok

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 MAYIS

14.35 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"

22.00 Paris Saint Germain-Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

00.15 Bir Zamanlar İstanbul

02.50 Teşkilat

05.05 Seksenler