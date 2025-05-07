Çarşamba günü hangi diziler var? 7 Mayıs Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşambagünleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Kuruluş Osman
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: dizi yok
NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 MAYIS
14.35 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"
22.00 Paris Saint Germain-Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması
00.15 Bir Zamanlar İstanbul
02.50 Teşkilat
05.05 Seksenler