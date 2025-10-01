Çarşamba günü hangi diziler var? 1 Ekim Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 EKİM

17.45 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22.00 Villarreal - Juventus | UEFA ŞampiyonlarLigi Grup Maçları

00.15 Teşkilat