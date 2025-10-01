Çarşamba günü hangi diziler var? 1 Ekim Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 1 Ekim 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: Gözleri KaraDeniz
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 EKİM
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22.00 Villarreal - Juventus | UEFA ŞampiyonlarLigi Grup Maçları
00.15 Teşkilat