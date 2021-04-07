Çarşamba Günaydın Mesajları - Sevgiliye, Arkadaşa, Komik, Resimli, Kısa, Uzun Çarşamba Mesajları
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Çarşamba Günaydın Mesajları - Sevgiliye, Arkadaşa, Komik, Resimli, Kısa, Uzun Çarşamba Mesajları

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Çarşamba Günaydın Mesajları - Sevgiliye, Arkadaşa, Komik, Resimli, Kısa, Uzun Çarşamba Mesajları

Çarşamba günaydın mesajları sayfamızdan sevgiliye, arkadaşa komik, resimli, kısa, uzun günaydın mesajları yollayabilirsiniz. Pazartesi, salı derken geldik hafta ortası olan çarşamba gününe. Çarşamba günü ile ilgili günaydın mesajları ve sözlerinden bir demet hazırladık

ÇARŞAMBA GÜNAYDIN MESAJLARI

Huzurlu dolu güzel bir çarşamba günü geçirmek dileği ile…Sevgi dolu bir gün olsun inşallah, Hayırlı sabahlar Günaydın çarşamba.Kazasız belasız, acısız, dertsiz, mutluluklarla dolu bir çarşamba olsun.

Güzel bir çarşamba sabahından selam ve sevgiler. Günaydın .

Hayırlı sabahlarHoş geldin çarşamba. Umudunuz sevgi, sevginiz sonsuz, gününüz aydın olsun…

Güzel, pırıl pırıl bir çarşamba sabahından herkese kucak dolusu sevgiler.Günaydın… Hafta ortası Çarşamba hepimize neşe,sağlık ve huzur getirsin…

Merhaba Çarşamba. Gününüz aydın, neşeniz daim, sağlığınız yerinde olsunHayırla başlayan hayırla biten bir çarşamba günü olur inşallah. Hayırlı Günler…

Merhaba çarşamba. Sahip olduğum ve olacağım her şey için şükürler olsun… Günaydın…

Kazasız belasız, acısız dertsiz, her şeyin gönlünüzce olacağı hayırlı bereketli bir Çarşamba günü olsun inşallah.

Yeni güne bismillah. Günaydın hafta ortası olan çarşamba…

Huzurlu ve mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle….

Merhaba Çarşamba. Rabbim bu yeni günde size, umutlarınızı, huzurunuzu, yüreğinizin hak ettiği tüm güzellikleri nasip etsin.Sabaha kavuşturan Rabbime şükürler olsun.

Huzurlu ve mutlu bir çarşamba günü geçirmeniz dileğiyle….

GünaydınAllah'ın, rahmeti, bereketi üzerinize olsun, evinizde huzur, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Bereketli bir çarşamba günü dilerim.

Merhaba çarşamba. Hayalini bile kuramadığın sevginin, mutluluğun, huzurun, sağlığın seni müjdelediği bir çarşamba günü olması dileği ile… Mutlu Günler….

Yağmurlar altında ıslanan şehir günaydın, mis gibi ekmek kokusu içinde işine giden kardeşim günaydın, vapurun kaptanı, uçan martı sana da günaydın.

En güzel çarşamba sizin olsun.Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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