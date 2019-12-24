Çarşamba'da silah operasyonu

24.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:44

Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermi ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kirazlık Çay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde Ç.G'ye (26) ait ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 2 tabanca, silahlara ait 27 mermi ile sustalı bıçak ele geçirildi. Ç.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA