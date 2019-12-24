Çarşamba'da silah operasyonu
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Çarşamba'da silah operasyonu

Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermi ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

24.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:44
Çarşamba'da silah operasyonu

ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermi ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Asayiş Şubesi ekipleri, Kirazlık Değirmenbaşı Caddesi'nde Ç.G'ye (26) ait ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 2 tabanca, silahlara ait 27 mermi ile sustalı bıçak ele geçirildi. Ç.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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