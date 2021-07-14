Çarşamba'da ortaokul öğrencileri tarafından masal anlatma programı düzenlendi
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Çarşamba'da ortaokul öğrencileri tarafından masal anlatma programı düzenlendi

Çarşamba'da ortaokul öğrencileri tarafından masal anlatma programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba ilçesinde Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencileri tarafından masal anlatma programı düzenlendi.

Çarşamba ilçesinde Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencileri tarafından masal anlatma programı düzenlendi.

???????Adapark mevkiisnde tarihi Çarşambaevi Kafe'de düzenlenen programda Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencileri, programa katılan katılımcılara ezberledikleri masalları anlattı.

Kaymakamı Şükrü Yıldırım, programın ardından yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretimin sadece derste olmaması gerektiğini belirterek, "Uygulamalı ve eğlenceli şekilde de eğitim ve öğretim olabilir. Bunu da bugün öğrencilerimiz bu programla gösterdi. Masallara baktığımız zaman, bizim masallarımızın sonu mutlu bitiyor ancak Batılı masallarda daha materyalist ve çıkarcı bir son buluyoruz. Bu nedenle bizim masallarımız dayanışmayı ve geleneklerimizi çok güzel şekilde yansıtıyor. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de öğrencileri ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Eğitim öğretim her zaman söylediğimiz gibi sadece okul içinde olmuyor. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu güzel programı hazırladıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Değirmenbaşı Ortaokulu Müdürü Ahmet Çiçekdenk, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ile vatandaşlar katıldı.

Çarşamba'da ortaokul öğrencileri tarafından masal anlatma programı düzenlendi
Çarşamba'da ortaokul öğrencileri tarafından masal anlatma programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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