Çarşamba'da intihar girişimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde maddi sıkıntıları olduğunu ileri süren Adem A. (39), üstüne benzin dökerek eline aldığı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde maddi sıkıntıları olduğunu ileri süren Adem A. (39), üstüne benzin dökerek eline aldığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Uzun uğraşlar sonucunda şahıs intihardan vazgeçirildi.

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi 380. Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işsiz olduğu iddia edilen Adem A., üzerine benzin dökerek elindeki bıçakla evinin önünde intihara kalkıştı. Durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ambulans ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldılar.

Maddi sıkıntılar ve eşiyle tartışması nedeniyle intihar etmek istediğini söyleyen Adem A.'yı ikna etmeye çalışan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, kendisine iş bulunacağı ve eşiyle barıştırılacağının sözünü verdi. Yoğun çabalar sonucunda olay yerine Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, Çarşamba Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kamil Öztürk ve Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Özçelik de gelerek şahsa sorunlarının çözümü için yardımcı olunacağının sözü verildi.

Bunun üzerine elindeki bıçağı bırakan Adem A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı