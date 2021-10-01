Çarşamba Belediyesinden öğrencilere eğitim yardımı

Çarşamba Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde 25 okulun tadilat işlemlerini tamamlarken, öğrencilere de kitap, kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

Çarşamba Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öncesinde 25 okulun boya, tadilat ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Belediye, ayrıca için 300 öğrenciye TYT- Ayt test kitabı seti, 400 öğrenciye kırtasiye, 250 öğrenciye de kıyafet yardımı yaptı.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ve Halk Eğitim Müdürü Enver Şahin, Halk Eğitim Merkezinde lise mezunu öğrenciler için açılan üniversiteye hazırlık kursunu ziyaret etti.

Doğan, öğrencilerin daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için okulların fiziki ortamlarında düzenleme ve yenileme çalışmaları yaptıklarını, öğrencilere de kırtasiye ve test kitabı desteğinde bulunduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Doğan, "Daha önce de üniversite sınavına ve KPSS'ye giren öğrencilerimizin başvuru ücretlerini belediyemizce karşılamıştık. Öğrencilerimize değer veriyoruz, onlar yeter ki eğitimlerini tamamlayıp vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat olsun." dedi.

Çarşamba'nın bir öğrenci kenti haline geldiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Çarşamba'mız genç nüfusu fazla bir ilçe. İlçemizde hukuk fakültesi, iletişim fakültesi gibi büyük fakültelere ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimiz eğitimlerini güzelce tamamlarken kendilerini de geliştirebilsinler diye Çarşamba'mıza sosyal faaliyetler alanları, spor tesisleri kazandırmaya özen gösteriyoruz. Hep birlikte Çarşamba'mızı bir öğrenci kenti haline getiriyoruz. Öğrencilerimizin de ailelerinin de içleri ferah olsun. Çarşamba hepimizin evi, bugünümüzün teminatı yarınımızın mimarı gençlerimiz de hepimizin evlatları, kardeşleri. Onların eğitimi bizler için çok değerli."