Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı
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Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı

Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cadde üzerinde dönüş yapan otomobile çarparak havada takla atan motosikletin sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cadde üzerinde dönüş yapan otomobile çarparak havada takla atan motosikletin sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Muhammed B., idaresinde 41 MA 623 plakalı motosiklet ile çalıştığı inşaata giderken, cadde üzerinde dönüş yapmak için manevra yapan, Ersin G. hakimiyetinde 41 ACR 790 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın otomobilin üzerinden takla atarak yola savrulan kasksız motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili işlem başlattı. - KOCAELİ

Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı
Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı
Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı - Haberler
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