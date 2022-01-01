Çarptığı kediyi yolda bırakmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarptığı kediyi yolda bırakmadı

Çarptığı kediyi yolda bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Develi ilçesinde kediye çarpan otomobil sürücüsü, yaralı kediyi yoldan alarak uzaklaştı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde kediye çarpan otomobil sürücüsü, yaralı kediyi yoldan alarak uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yola aniden çıkan kediye otomobil çarptı. Kedi yaralanırken, az ileride duran otomobil sürücüsü yaralı kediyi alarak uzaklaştı. Olay, güvenlik kameralarınca kaydedilirken, kedi sahibi Abdulmecid Kılınç, "Geçtiğimiz Pazartesi günü kedimiz akşamüstü evden çıkmıştı, gece geç saatlere kadar gelmeyince dışarı çıkıp aramaya başladık. Yaklaşık 1-2 saat boyunca mahallede gidebileceği yerlere baktık ama bulamadık. Olaydan bir gün sonra güvenlik kamerasına bakmak aklımıza geldi ve kamera görüntülerini incelediğimizde kedimize bir arabanın çarptığını ve çarpan araç sürücüsünün yaralı olduğu için kediyi arabasına alıp götürdüğünü gördük. Sürücünün kediyi götürebileceği veteriner ve bakım evlerine gittik lakin bir ize rastlayamadık. Sürücü bizi duyuyorsa kedimizi tekrar ait olduğu evine kavuşturmak için bize ulaşmasını rica ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Çarptığı kediyi yolda bırakmadı

Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

 Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

 Torununu okula götüren anneannenin feci ölümü! O anlar saniye saniye kamerada

Torununu okula götüren anneannenin feci ölümü! O anlar saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title