ÇARPTIĞI ADAM YERDE KIVRANDI, ARACININ TAMPONUYLA İLGİLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇARPTIĞI ADAM YERDE KIVRANDI, ARACININ TAMPONUYLA İLGİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'da lüks otomobilin çarptığı 3 tekerlekli motosikletteki vatandaş, düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranırken, sürücünün otomobilinin kırılan tamponuyla ilgilenmesi dikkat çekti.

IĞDIR'da lüks otomobilin çarptığı 3 tekerlekli motosikletteki vatandaş, düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranırken, sürücünün otomobilinin kırılan tamponuyla ilgilenmesi dikkat çekti.

Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi. Su tesisatçısı olarak çalışan 35 yaşındaki evli, 1 çocuk babası Asim Karaduman 3 tekerlekli motosikleti ile işe giderken diğer yoldan gelen Servet S. yönetimindeki 76 ACC 555 plakalı lüks araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile düşen Karaduman yerden kalkamadı. Acılar içerisinde uzanan Karaduman'ın etrafına toplanan vatandaşlar 155'i ve 112'yi arayarak bilgi verdi. Asim Karaduman yerde acılar içerisinde ambulansın gelmesini beklerken lüks aracın sahibi Servet Sançiz'in kırılan tamponu ile uğraşması dikkat çekti.

Kazadan bir süre sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Asim Karaduman'ı, Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Polis ekipleri de kazayla ilgili tutanak tuttu.

ÇARPTIĞI ADAM YERDE KIVRANDI, ARACININ TAMPONUYLA İLGİLENDİ
ÇARPTIĞI ADAM YERDE KIVRANDI, ARACININ TAMPONUYLA İLGİLENDİ
ÇARPTIĞI ADAM YERDE KIVRANDI, ARACININ TAMPONUYLA İLGİLENDİ
ÇARPTIĞI ADAM YERDE KIVRANDI, ARACININ TAMPONUYLA İLGİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Korona nedeniyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki genç doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek
Korona nedeniyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki genç doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇARPTIĞI ADAM YERDE KIVRANDI, ARACININ TAMPONUYLA İLGİLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 14:00:44. #1.16#

title