Çarpsa, Atom bombası bile yanında masum kalır! Dev asteroid mermi gibi yaklaşıyor

Bilim insanları, göktaşlarının Dünya'ya çarpma olasılığını artık eskisinden daha ciddi olarak değerlendiriyor. Hatta Nasa, olası bir göktaşının Dünya'ya çarpmasını engellemek adına uzaya fırlattığı araç ile tehlikeli bir deneye imza atacak. NASA'nın uzay aracı, Dünya'ya tehdit oluşturan bir göktaşını engellemeye çalışacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, göktaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir haber geldi.

ATOM BOMBASINDAN BİLE TEHLİKELİ

Jerusalem Post'un (JP) aktardığına göre uzmanlar, şu anda dünya yörüngesine doğru hızla gelen dev göktaşının çarpması halinde atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma yol açacağını düşünüyor. Ancak 2018 AH adlı göktaşının, 4,5 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir çarpışmanın yaşanması beklenmiyor.

YÖRÜNGESİ DÜNYA İLE KESİŞİYOR

2018 AH yine de Apollo göktaşları listesinde. Bu listedeki göktaşlarınınyörüngesi Dünya'yla kesişiyor ve çarpışma tehlikesi meydana getiriyor.

ÜÇ YIL ÖNCE DE RADARA GİRDİ

Söz konusu göktaşı üç yıl önce de Dünya'nın 296 bin 758 kilometre uzağında bir yolculuk yapmıştı. Bilim insanları o dönemde, sönük olması sebebiyle asteroidin gelişini görmemişti. JP'nin haberinde 2018 AH'in muhtemel çarpışının, Tunguska Olayı diye bilinen asteroit çarpmasına benzeyebileceğini yazdı.

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