Caroline Yılmaz: Serdar Ortaç'la sanal aşk yaşadım
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Caroline Yılmaz: Serdar Ortaç'la sanal aşk yaşadım

17.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:41
Caroline Yılmaz: Serdar Ortaç'la sanal aşk yaşadım

Yeni şarkısının klibi ise önceki gün çekildi.

Yeni şarkısının klibi ise önceki gün çekildi."Terminatör" ve "Star Trek" filmlerinden esinlenen, yapay zekanın işlendiği klibin fikrini ise şarkıcının sevgilisi Ramiz Özbay verdi. Özbay, Yılmaz'ı çekimler esnasında yalnız bırakmadı.

Şarkıcı, "Klip akıllara sanal aşkları getiriyor. Sizin böyle bir deneyiminiz var mı?" sorusuna, "Serdar Ortaç'la 10 sene sanal mecra üzerinden sohbet edip aşk yaşadım. Ama asla kendisinin Serdar Ortaç olduğunu bilmiyordum. Bunu sonradan öğrendim" cevabını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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