"Carmina Burana" balesi yeni formuyla Adana'da sahnelenecek

23.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:10

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), koreografik sahne kantatı formunda yenilenen "Carmina Burana"yı Adana'da sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 20.00'de Adana 01 Burda AVM Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'nde sahnelenecek balenin orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman yapacak.



Koro şefliğini Serhat Kaya ve çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz'ün üstleneceği eserde, solist olarak Saliha Aktaş (soprano), Erdem Erdoğan (tenor), Faik Mansuroğlu (bariton) sahne alacak.

Solistlere, MDOB orkestra ve korosu eşlik edecek.

Koreografik sahne kantatı formunda yenilenen eser, müziklerinin yanı sıra dekor, kostüm ve ışıklarıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA