Carlgren ve Savaş Polat, Atiker Konyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, İsveçli kaleci Patrik Carlgren ve Fenerbahçe'nin genç sağ beki Savaş Polat'ı renklerine kattı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, daha önceki dönemlerde İsveç takımı AIK Solna'da forma giyen ve geçen sezon devre arasında Danimarka'nın Nordseajelland takımında oynayan 25 yaşındaki Carlgren ile 2+1, 20 yaşındaki Savaş Polat ile de 5 yıllık mukavele imzaladı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar'ın, 2017-2018 sezonu için transfer çalışmalarına devam edeceklerini belirttiği bildirildi.



Takıma kaleci olarak İsveç'ten getirilen Patrik Carlgren'in hayırlı olmasını dileyen Baydar, "İnşallah kendisi kalemizi en iyi şekilde koruyacak ve takımımıza katkı sağlayacak. İkinci transferimiz ise sağ bek mevkisinde oynayan Savaş Polat kardeşimizdir. Genç futbolcumuzla 5 yıllığına anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine ve Konyasporumuza hayırlı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.



Konyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu anlatan Carlgren, "Buraya gelmek benim hedefimdi. Konyaspor'u çok seviyorum. Elimden gelenin daha iyisini yapacağım. Konyaspor'u, taraftarını izledim ve çok beğendim. Her şey çok iyi olacak." şeklinde görüşlerini aktardı.



Savaş Polat ise, hayalleri ve hedefleri olan büyük bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu, Konyaspor'un başarısına katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını kaydetti.