Çarkıfelek sunucusu kimdir? Çarkıfelek sunucusu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu hayatı ve biyografisi!

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ÇARKIFELEK SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Nisan 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Onur Büyüktopçu (d. 24 Nisan 1982, İstanbul), Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. 2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. 2019 yılında Show TV'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur. 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunmaktadır. Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını yeni sezonunda sunuculuğunu yapacaktır.

Filmografi

YER ALDIĞI YAPIMLAR

2007 Memleket Hikayeleri

2009 Hürmüz Gelin

2003 Lise Defteri

2004 Yabancı Damat

2006 Fırtınalı Aşk

2006 Doktorlar

2007 Tatlı Bela Fadime

2007 Kavak Yelleri

2007 Üç Tatlı Cadı

2010 Güz Gülleri

2011 Kollama Konuk oyuncu (132.bölüm)

2012 Kanıt Murat Karabaş Konuk oyuncu (64.bölüm)

2015-2017 Kiralık Aşk

2017-2019 Yemekteyiz Sunucu

2019 Jet Sosyete Kendisi Konuk oyuncu (37. bölüm)

2019 Damat Bayıldı Sunucu

2020-günümüz Çarkıfelek Sunucu

2020-günümüz Gelinim Mutfakta Sunucu