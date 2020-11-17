Çarkıfelek meyvesi nedir? 17 Kasım Masterchef tropik meyveler! Çarkıfelek meyvesi faydaları neler?
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Çarkıfelek meyvesi nedir? 17 Kasım Masterchef tropik meyveler! Çarkıfelek meyvesi faydaları neler?

17.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:56
Çarkıfelek meyvesi nedir? 17 Kasım Masterchef tropik meyveler! Çarkıfelek meyvesi faydaları neler?

Çarkıfelek meyvesi fiyatı araştırılıyor. Passion fruit adıyla da bilinen meyvenin en büyük özelliği mutluluk vermesidir. Tropikal bir meyve olan çarkıfelek meyvesi, antioksidan özelliği ile de birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Çarkıfelek meyvesi nasıl yenir?

Çarkıfelek, aşk meyvesi, tutku meyvesi veya mutluluk meyvesi adlarıyla da bilinir. Tropikal türde bir ürün olan çarkıfeleğin 500'den fazla farklı türü bulunuyor. Çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılan meyve genellikle Brezilya'da elde edilir.

ÇARKIFELEK MEYVESİ (PASSİON FRUİT) NEDİR?

Mutluluk aşılayıcı meyve çarkıfeleğin dünya genelinde 500'den fazla türü bulunuyor. Besin değeri yüksek olan bu meyvelerin, tatlı, mor ve sarı çarkıfelek türleri en popüler olanlarıdır. Dünyada çarkıfelek meyvesi üretiminde bilinen ilk ülke Brezilya'dır. Hastalıklara iyi geldiği de tespit edilerek tedavi maksadıyla da kullanılıyor. Meyvenin ağacı da yaprakları da sağlık açısından değerlidir.

ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL YENİR?

Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih etmelisiniz ve yemelisiniz.Ortadan keseceğiniz çarkıfelek meyvesinin içini kaşık yardımıyla çıkarıp ister o şekilde isterseniz dondurma ya da yoğurt üzerine ekleyerek tüketebilirsiniz.

ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI

Çarkıfelek meyvesinin büyüme aşamasında açan çiçekleriyle bitki çayı hazırlanır. Yapraklar, sakinleştirici bitki çayları arasında yer alır. Enfeksiyon ve iltihap gibi durumları önlemek adına etkili şekilde kullanılabilen meyvenin faydaları arasında şunlar yer alıyor:

Antioksidan görevi görür,

Kilo vermeye yardımcı olur,

Depresyona,

Strese,

Uykusuzluğa iyi gelir,

Seratonin (mutluluk hormonu) arttırır,

Göz sağlığını korur,

Bağışıklığı güçlendirir,

Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur.

ÇARKIFELEK MEYVESİ FİYATI

Meyvesi gibi yaprakları ve ağacı da sağlık açısında faydalı olan çarkıfelek meyvesi gram veya taen olarak ortamala 30 TL'ye satılabiliyor. Diğer yandan tohum almak isteyenler 20 TL'ye çarkıfelek meyvesini yetiştirebilir.

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