Çaresizliklerini anlatan en iyi video! Ermeni gençler, polis zoruyla otobüse bindirilip cepheye gönderildi
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Çaresizliklerini anlatan en iyi video! Ermeni gençler, polis zoruyla otobüse bindirilip cepheye gönderildi

27.10.2020 15:42 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:09

Azerbaycan ile savaşında ağır kayıplar veren Ermenistan'da cepheye gitmek istemeyen askerlerin polis zoruyla otobüslere bindirilerek sahaya gönderildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu videoda, askerlerin polislerin kaba kuvvetiyle otobüse bindirildiği anlar ve bağrışma sesleri yer alıyor. Görüntülerde kimi gençlerin otobüsten inmeye çalıştığı ancak yetkililerin buna müsaade etmemesi de bulunuyor.

KORONAVİRÜS YALANIYLA CEPHEDEN KAÇIYORLAR

Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmada büyük kayıplar verince paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan ordusunun cephedeki gücü karşısında hayatlarından endişe eden çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

KRİTİK İSİM YARALANDI

Dağlık Karabağ'ın işgalci lideri Arayik Haruttyunyan ise, "Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın askeri cephede yaralanması nedeniyle görev değişikliği zorunlu oldu. Şu anda daha fazla yoruma gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu değişikliğin yanı sıra ordudaki üst düzey komutanlardan biri de hayatını kaybetmiş, askerler cepheden kitleler halinde firar etmeye başlamıştı.

Çaresizliklerini anlatan en iyi video! Ermeni gençler, polis zoruyla otobüse bindirilip cepheye gönderildi

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Haber Yorumları (12)
M4HM4T: yahu burası ermenistan değil geri zekalı mısınız
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HAMİ: Büyüttüğünüz nefretin altında ezileceksiniz. Zamanında yaptığınız hainliklikleri hesaba katmadan güçlü olduğu halde size sataşmayan zarar vermeyen ama zor duruma düştüğünde tarihin gördüğü en büyük hainliği yaptığınız Türkleri şeytanlaştırmaya çalışmanızın bedelini ödüyorsunuz ödeyeceksiniz.
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DÜRBÜNLÜ: Beter olsunlar. Amin
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