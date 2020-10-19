Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde
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Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde

19.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:00
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve cephedeki askerlerinin kaçmasını engelleyemeyen Ermenistan, "Savunma birliklerimiz 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde hareket ediyor ve düşmana ağır darbeler vuruyor" açıklaması ile çaresizliğini bir kez daha ortaya koydu.

İşgal ettiği Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlı genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı. Sahadaki askerlerinin kitleler halinde mühimmatlarını bırakıp kaçması, Ermenistan'ı bu anlamda zor duruma soktu.

TAKVİYE GÜÇ OLARAK YAŞLILAR CEPHEYE GÖNDERİLDİ

Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı askerlerinden medet ummaya başladı. Daha önce takviye olarak bir grup yaşlıyı cepheye süren Ermenistan, şimdi de 2. Dünya Savaşı gazilerinin birliklerine yardımcı olduğunu ve Azerbaycan'a ağır darbeler vurduğunu açıkladı.

AZERBAYCAN SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYOR

Azerbaycan'a ağır darbeler vurduğunu söyleyen Ermenistan'ın dünden beri 2 savaş uçağı ve bir İHA'sı düşürüldü. Önemli noktada bulunan bir köprü ve 13 köy ise bu sabah itibariyle Azerbaycan tarafından işgalden kurtarıldı.

60'A YAKIN SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Cephede Azerbaycan'a karşı koyamayan Ermenistan'ın sivillere yönelik füzeli saldırılarında ise bugüne kadar neredeyse 60 sivil hayatını kaybetti.

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Haber Yorumları (3)
REALİST: karabağ dağına toplu duaya çıkın bu iş kolay olsun
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ESER: TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVARDA ORADAYMIŞ
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TAHSİN: her zaman türkiye olarak duamızla maddi ve manevi yardımımızla azerbaycanın yanındayız
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