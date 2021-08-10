CAPCOM, 1 milyonun üzerinde satmış oyunların listesini güncelledi!
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CAPCOM, 1 milyonun üzerinde satmış oyunların listesini güncelledi!

CAPCOM, 1 milyonun üzerinde satmış oyunların listesini güncelledi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Capcom, 1 milyondan fazla satış yapan oyunlarının listesini paylaştı. Resident Evil 7 Biohazard listede 2. sıraya yerleşti!

Japonya merkezli video oyun geliştirme ve yayımlama şirketi Capcom, 1 milyondan fazla satış yapan oyunlarının listesini paylaştı.

1979'da kurulan Capcom başlangıcından bu yana, Street Fighter ve Resident Evil dahil olmak üzere birçok popüler oyun serisini oyuncularla buluşturdu. Şirket, 1 milyondan fazla satmış 100'den fazla oyunla oyun endüstrisinin zirvesinde bulunuyor.

CAPCOM'un güncellediği listede Resident Evil 7 Biohazard, 9.8 milyon adet satarak ikinci sıraya yerleşti. Sıralamada ilk on şu şekilde:

CAPCOM 1 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ YAPAN OYUNLARIN LİSTESİ

  • Monster Hunter: World (2018) – 17.3 milyon adet
  • Resident Evil 7 Biohazard (2017) – 9.8 milyon adet
  • Resident Evil 2 (2019) – 8.6 milyon adet
  • Monster Hunter World: Iceborne (2019) – 8.2 milyon adet
  • Resident Evil 5 (2009) – 7.9 milyon adet
  • Resident Evil 6 (2012) – 7.9 milyon adet
  • Monster Hunter Rise (2021) – 7.3 milyon adet
  • Street Fighter II (1992) – 6.3 milyon adet
  • Street Fighter V (2016) – 5.8 milyon adet
  • Resident Evil 2 (1998) – 4.9 milyon adet

CAPCOM'un Platinum Titles sitesine gitmek için buraya tıklayınız.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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