Çapa motoru aparatına takılan çocuk ağır yaralandı
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Çapa motoru aparatına takılan çocuk ağır yaralandı

16.02.2021 13:22 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:27
Çapa motoru aparatına takılan çocuk ağır yaralandı

MERSİN'in Mut ilçesinde çapa motoru aparatına takılan 15 yaşındaki H.P, ağır yaralandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde çapa motoru aparatına takılan 15 yaşındaki H.P, ağır yaralandı.

Mut'a bağlı Sarıveliler Mahallesi'nde kendilerine ait bahçede çapa yapan H.P., kontrolden çıkan motorunun çapa aparatına takıldı. İki ayağından ağır şekilde yaralanan H.P.,  yakınlarının müdahalesiyle aparattan kurtarıldı. İhbarla gelen 112 Acil Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., önce Mut Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çapa motoru aparatına takılan çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖZERİ

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