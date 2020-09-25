Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Çapa'da darbedilen hasta bakıcı ameliyata alındı
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Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Çapa'da darbedilen hasta bakıcı ameliyata alındı

25.09.2020 14:10 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:51

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin üzerinden daha bir hafta geçmeden bu seferde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske uyarısı yapan bir sağlık çalışanı darbedildi. Gözünden yaralanan çalışan ameliyata alındı.

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanları bir yandan da kendilerine uygulanan şiddetle mücadele etmek zorunda. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olaydan sonra şimdi de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişiyi maskesini doğru takması için uyaran sağlık çalışanı darbedildi. Gözünden yaralanan çalışan ameliyata alındı.

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

DARBETTİĞİ HASTA BAKICI AMELİYATA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Çapa'da darbedilen hasta bakıcı ameliyata alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (17)
CEMİL: Bazı eğitilmezler kamu kuruluşuna girince kavga etmeyi marifet sayıyorlar. Allah akıl fikir versin.
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.....: Bütün haberler yoruma açık olsun!
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DADAŞ BUROŞ: Sağlık çalışanlarının itibarı sarsılmışdır eskiden itibarı vardı
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