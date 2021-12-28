Çantaya koyulan 3 haftalık bebek, buz gibi havada sokağa terk edildi

KOCAELİ (DHA) - İzmit'in Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, evinin önüne bırakılan spor çantadan sesler geldiğini duyan ev sahibi Maha Sümeyye, çantayı kontrol etti. O an yaşadığı panikle etrafına bakınan Maha Sümeyye, yoldan geçen bir kuryeyi durdurarak yardım istedi.

ÇANTANIN İÇİNDEN BEBEK ÇIKTI

Kurye Bilal Cançeker çantayı açarak bebeği çıkarırken, 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı. Çantanın içerisinde mama ve süt de olduğu öğrenildi.

"KİMİN BIRAKTIĞINI GÖRMEDİK"