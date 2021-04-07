Cantaş Tolga Işık'tan Kerem Bürsin'e şok sözler!
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Cantaş Tolga Işık'tan Kerem Bürsin'e şok sözler!

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Cantaş Tolga Işık'tan Kerem Bürsin'e şok sözler!

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kafelere gidenler 'salak' diyen oyuncu Kerem Bürsin hakkında şok ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Maske takmayanlara 'Salak' diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Günlük vaka sayısının 50 bine ulaşmasının ardından oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidenlere ateş püskürdü.

'SALAKSINIZ!'

Bürsin, "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! Ailelerinizi, insanları bir düşünün." ifadelerini kullandı.

'SENSİN SALAK!'

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kafelere gidenler 'salak' diyen Kerem Bürsin'e yanıt verdi. Işık, "Kapalı alanlarda binlerce kişilik kongre yapanlara gıkını çıkarama sonra dön kafeye giden vatandaşa salak de! Sensin salak!" dedi.

GÖZLER KEREM BÜRSİN'E ÇEVRİLDİ

Bu tweet sonrası Kerem Bürsin'in fanları Candaş Tolga Işık'ı adeta topa tuttu. Bürsin'in ünlü gazeteciye ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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