Cansuyu, kurban eti dağıtacak - BANGSAMORO

10.08.2019 17:56

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2019 Kurban Organizasyonu kapsamında Bangsamoro'nun Marawi kentinde 25 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtacak.

Kurban Bayramı öncesi belirlenen bölgelere giderek kurbanlık hayvan seçimi yapan Cansuyu Derneği Bangsamoro Koordinatörü Ömer Faruk Günenç yaptığı açıklamada, Bangsamoro'nun nemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

2017 yılında terör örgütü DAEŞ'in saldırıları dolayısıyla büyük zarar gören ailelere kurban yardımı ulaştıracaklarını belirten Günenç, kurban bağışta bulunan yardımseverlere teşekkür etti.

Günenç, yarın Kurban Bayramı namazı sonrasında belirlenen 25 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA