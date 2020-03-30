Cansuyu Derneği Ramazan çalışmalarına başladı Hayırseverler ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi gördüklerini söyleyen Cansuyu Derneği Manisa Temsilcisi Fatih Akova her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Ayı boyunca başta Türkiye olmak üzere birçok mazlum coğrafyada ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretinde olacaklarını belirtti.

Hayırseverler ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi gördüklerini söyleyen Cansuyu Derneği Manisa Temsilcisi Fatih Akova her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Ayı boyunca başta Türkiye olmak üzere birçok mazlum coğrafyada ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretinde olacaklarını belirtti.

Dünyanın içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak Türkiye geneli ve mazlum coğrafyalardaki muhtaçlara ulaşma konusunda gayretli bir çalışma içerisinde olacaklarını belirten Akova, Türkiye içinde yapacakları çalışmanın önümüzdeki günlerde daha net bir hal alacağını belirterek resmi makamlar ile sürekli istişare halinde oluklarını belirterek Türkiye'de alınan tedbirleri de göz önünde bulundurarak bir yol haritası hazırladıklarını söyledi. "Hali hazırda Manisa'da bize başvuran muhtaç insanların ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamaya gayret etmekteyiz." diyen Akova, "Manisalılardan isteğimiz çevrelerindeki gerçek ihtiyaç sahibi olarak gördükleri kişilerden bizleri haberdar etmeleri. Cansuyu Derneği olarak gelen bağışların hakkıyla yerine ulaşması konusunda azami çaba sarf etmekteyiz. Ulaşamadığımız tek muhtaç kalmaması için sizlerden bunu istiyoruz. Hayırseverler zekat ve fitrelerini göndermeye başladı, zekatı Kur'an-ı Kerim'de belirtilen o emri üzere uygun bir şekilde kullanıyoruz. Fitrelerini de gönül rahatlığıyla bize gönderiyorlar. Fitreleri de yine en muhtaç insanlara ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz süreçte çalışmalarımızı planlarken devlet büyüklerimizin aldığı kararlar doğrultusunda şekillendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde sürecin netleşmesiyle çalışmalarımız daha da hızlanacak. 2005 yılından buyana olduğu gibi Cansuyu olarak hayırseverleri gerçek muhtaçlara ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA