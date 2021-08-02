Cansu Özbay kimdir, sağlık durumu nasıl? Cansu Özbay boyu kaç, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve biyografisi

Tokyo 2020 A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Cansu Özbay, Rusya maçında hafif sakatlık geçirdi. Bunun ardından izleyiciler Cansu Özbay kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç merak etti. İşte detaylar...

CANSU ÖZBAY KİMDİR?

Cansu Özbay (d. 17 Ekim 1996, İzmir), Türk voleybolcu. Pasör pozisyonunda görev almaktadır. VakıfBank SK ve Türkiye A millî takımında forma giymektedir.

BAŞARILARI:

2018 Türkiye Ligi - En İyi Pasör

2018 FIVB Milletler Ligi - En İyi Pasör

2018 Montreax Volley Masters - En İyi Pasör

2019 Türkiye Ligi - En İyi Pasör

CANSU ÖZBAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bugün 2 Ağustos oynanan Rusya-Türkiye B grubu voleybol son maçında Cansu Özbay ve Meliha çarpıştı. Bunun ardından Cansu'nun dudağı kanadı. Yapılan müdahalede iki sporcunun da yaraları tedavi edildi. Maç kaldığı yerden devam ediyor.

Maç tamamlandı. İki sporcunun da sağlık problemi bulunmadığı bildirildi.