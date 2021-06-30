Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrıldı mı?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Şahsiyet dizisinin başrollerinde Cansu Dere ve Haluk Bilginer yer almaktadır. Seyircilerimiz geçtiğimiz sezon, sezon finali yapan Sadakatsiz dizisinde oynayan Cansu Dere'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrıldı mı? Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılacak mı?

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı, gerilim ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisi olan Şahsiyet bu akşam ilk bölümü ile milyonları ekrana kilitledi. Cansu Dere'nin de oynadığı Şahsiyet dizinde, Sadakatsiz dizisinden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki, Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrıldı mı? Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılacak mı? İşte detaylar haberimizde…

CANSU DERE SADAKATSİZ'DEN AYRILIYOR MU?

Şahsiyet, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı, gerilim ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisidir.

Şahsiyet dizisi 2018 yılında çekilmiştir. İlk etapta Puhu TV'de yayınlanan dizi, yaz mevsiminde SHOW TV'de yayınlanmaktadır.

Bu sebeple Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinden ayrılmamıştır. Çünkü Şahsiyet dizisi 2018 yılında 17 bölüm çekilmiş olup ve final yapmıştır.