Cansu Dere diziden ayrılıyor mu? Cansu Dere sadakatsizden ayrılıyor mu?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi başarılı isimlerin yer aldığı Cansu Dere diziden ayrılıyor mu? Cansu Dere sadakatsizden ayrılıyor mu? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz tekrar ne zaman? Cansu Dere Sadakatsizden kaçıncı bölümde ayrılacak?

Cansu Dere diziden ayrılıyor mu? Cansu Dere sadakatsizden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Derin 'Melis Sezen' diziden mi ayrılacak, diziden mi çıkıyor? Sadakatsiz Derin ölecek mi? Derin karakterini kim canlandırıyor?

CANSU DERE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Sadakatsiz başrol oyuncularından Cansu Dere'nin diziden ayrılacağı iddia edildi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SADAKATSİZ DERİN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Sadakatsiz dizisinin orijinal hali olan Doctor Foster'da Derin karakterinin diziden ayrıldığı biliniyor. Bunun ardından yerli yapımı olan Sadakatsiz'de ise aynı karakterin diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Henüz Sadakatsiz Melis Sezen diziden mi çıkacak, diziden ayrılıyor mu resmi bir açıklama yapılmadı.

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" her Çarşamba 20.00'da Kanal D'de ekrana gelmekte.