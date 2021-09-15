Son dakika! ŞANLIURFA - Cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika! ŞANLIURFA - Cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Haliliye ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki giyim mağazası işletmecisi iş yerinin önündeki üzerinde elbise bulunan cansız mankenin yerinde olmadığını gördü.

Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, cansız mankenin çalındığını gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C'yi gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin mağaza önünde bir süre etrafa baktıktan sonra cansız mankeni alarak uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika! ŞANLIURFA - Cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika! ŞANLIURFA - Cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika! ŞANLIURFA - Cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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