Canpolat, vatandaşların sorunlarını dinledi

22.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:35

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip, öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda sabahın erken saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çeşitli incelemelerde bulunan Canpolat'a birim amirleri ve teknik ekip de eşlik etti. Mahallede, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Canpolat, gerekli işlemlerin hızlandırılması için ilgili birimlere talimatlar verdi.



İncelemelerinden ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, "Mahallemizdeki parklarda bir süre önce çalışma başlatmıştık. Şuanda yerinde denetledik. Ağaçlarımız ektik. En kısa sürede su ve elektrik ile ilgili tesisatlarını geçip, hemen buraları çimlendirip vatandaşların hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz de yollardaki bakım ve onarım çalışmalarını yapıyorlar. Bordur çalışmaları da başladı. Park bahçe, parkeler, bordur, temizlik işleri olsun ekiplerimiz mahallemizin daha temiz ve güzel görünmesi için iş ve işlemlerini en kısa sürede başlayacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA