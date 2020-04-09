Cannibal Film Serisinin Oyunu Duyuruldu Film sektörünün ünlü serilerinden olan Cannibal, yıllardan sonra dördüncü bir yapım ile geri dönüş yapacak.

Film sektörünün ünlü serilerinden olan Cannibal, yıllardan sonra dördüncü bir yapım ile geri dönüş yapacak. Ne var ki bu geri dönüş, yine bir film ile değil de yeni bir oyun ile yapılacak. Yönetmen Ruggero Deodato ve İtalya menşeli Fantastico Studio, Cannibal Holocaust filminin çıkışının kırkıncı yıl dönümünde Cannibal oyununu duyurdular. PC (Steam), PlayStation 4, Switch, Xbox One ve mobil cihazlar için geliştirilmekte olan oyun, Kasım ayında satış sunulacak.

Bildiğiniz gibi Cannibal serisi üçlemesi Jungle Holocaust, Cannibal Holocaust ve Cut and Run filmlerinden oluşuyor. Cannibal dilimizde Yamyam anlamına geldiği için, anlayacağınız üzere filmler pek hoş olmayan görüntüler içeriyordu. Bu, oyun uyarlamasının da en az film serisi kadar rahatsız edici bir sunumun olacağı anlamına geliyor. Etkileşimli korku grafik macera olarak nitelendirilen Cannibal'ın senaryosu Ruggero Deodato tarafından yazılacak ve yönetilecek. Çizimler ise Solo Macello'ya emanet edilmiş.

Unity motoru ile geliştirilmekte olan Cannibal oyununun hikayesine göre, farklı farklı karakterleri yönetecek ve onları Borneo adasının balta girmemiş ormanlarında umutsuz keşfe çıkmaya iten sebebi ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

Duyuruya ek olarak yayınlanan basın bildirisinde Ruggero Deodato, "Fantastico Studio ekibiyle tanışmak bana o atmosferlere, o temalara geri dönme fırsatı sundu ama yeni bir şey deneyerek: dünyamı video oyunları diliyle aktarmak, hikayeyi etkileşimli yapmanın yeni olasılıklara kapı açması yeni bir meydan okuma ve bunun aynı zamanda genç insanların hikaye anlatımlı evremine daha da yakınlaştıracağını umut ediyorum." yorumunda bulundu.

Cannibal için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.