Canlı yayında Halk Ekmek kavgası! AK Partili ismin "Kurgudur" sözleri CHP'lilerden büyük tepki - Haberler
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Canlı yayında Halk Ekmek kavgası! AK Partili ismin "Kurgudur" sözleri CHP'lilerden büyük tepki

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CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında gergin anlar yaşandı. CHP'li Dursun Çiçek'in Halk Ekmek sorusu üzerine konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın "Bu bekleyenler, gerçekten ekmek için mi sırada bekliyorlar?" sözleri CHP'lilerin tepkisini çekti.

Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programının geçtiğimiz günlerdeki konukları 26. Dönem Chp İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Gazeteciler Necdet Saraç, Zafer Şahin, Turgay Güler ve Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayraktar'dı. Konukların Halk Ekmek büfeleriyle ilgili konuştuğu sırada AK Partili Kaynar'ın ifadeleri stüdyodaki CHP'liler nezdinde tepkilere neden oldu.

İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, ucuz ekmek almak için Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların kurgu olduğunu savundu. Kaynar, "Kuyrukta bekleyenler Ekrem Beyin görüntü almasını bekliyorlar" dedi.

Kaynar, İstanbul ve Ankara'da belediyeye ait ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların kurgu olduğunu ve CHP'li belediyelerin bunu bilerek yaptığını söyledi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "Muhammet Bey siz bir vatandaş olarak bir saat bekler misiniz?" sorusu üzerine Kaynar, "Bu bekleyenlerin ekmek beklediğinden emin misiniz?" diye konuştu. Kaynar'ın bu sözlerine CHP'lilerin tepkisi gecikmedi.

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