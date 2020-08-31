Canlı yayında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Canlı yayında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi!

Tecrübeli gazeteci Nilgün Balkaç, canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gündem oldu. Canlı yayında Bayılan Nilgün Balkaç hakkında Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi, canlı yayında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç kimdir konuları araştırıldı.

Canlı yayında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi!
31.08.2020 08:48 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:51

TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, spiker Nilgün Balkaç yüksek sıcaklık nedeniyle yayın sırasında baygınlık geçirdi. Sosyal medada ve ana gündemde geniş yankı uyandıran gelişme sonrası canlı yayında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi konuları araştırıldı.

CANLI YAYINDA TRT HABER SPİKERİ NİLGÜN BALKAÇ KİMDİR

Doğum tarihi: 1969

Kaç yaşında: 51 yaşında

Nereli: Ankara

Mesleği: Gazeteci

Eğitim: TED Ankara Koleji Vakfı Okulları

Canlı yayında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi!
Nilgün Balkaç

1969'da Ankara doğumlu olan Nilgün Balkaç, Ankara Koleji mezunudur ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gazeteciliğe 1987'de TRT'de adım atan Nilgün Balkaç. yabancı filmleri Türkçeye çevirme işinde çalışmalar yapmış, daha sonra ise TRT'de hava durumu suncuuluğu yapmıştır.

Nilgün Balkaç daha sonra ATV Ankara Bürosu'nda görev aldı. ATV Ankara Bürosu'nda 10 yılı aşkın süre çalıştıktan sonra Ali Kırca ile birlikte Star TV'ye geçti. Nilgün Başkaç TV'de görev kısa bir süre görev aldı.

Canlı yayında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi!

NTV'nin Ankara bürosunda Eylül 2003'te parlamento muhabiri olarak çalışmaya başlayan Nilgün Balkaç. 10 yıl süreyle de NTV'de çalıştı ve Ankara Temsilciliği görevini yürüttü. Balkaç, kanalla Temmuz 2013'te yollarını ayırdı.

Nilgün Balkaç, Temmuz 2013'te Habertürk TV Ankara Temsilcisi oldu. Birçok özel haber ve röportaja imza atarak gündeme damga vuran işlere imza attı. Nilgün Balkaç, 2017 Şubat ayında TRT Haber bünyesinde göreve başladı.

İlgili Haberler

Ali Babacan kimdir? Ali Babacan nereli, kaç yaşında? Ali Babacan hayatı, biyografisi
Ali Babacan kimdir? Ali Babacan nereli, kaç yaşında? Ali Babacan hayatı, biyografisi
Hilmi Cem İntepe kimdir? Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli?
Hilmi Cem İntepe kimdir? Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli?
SHOW TV ana haber sunucusu kimdir? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner kaç yaşında, nereli? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner hayatı ve biyografisi!
SHOW TV ana haber sunucusu kimdir? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner kaç yaşında, nereli? SHOW TV ana haber sunucusu Ece Üner hayatı ve biyografisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
Fatih sondaj gemisi gaz bulduğunda söylenen şifre Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi oldu Güncel
Fatih sondaj gemisi gaz bulduğunda söylenen şifre Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi oldu
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Spor
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Spor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Dünya
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Fulham'a kiralandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Fulham'a kiralandı
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Faik Öztrak Fatih Dönmez Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Caner Erkin Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Kavga Yunanistan Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Canlı yayında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi! - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 08:52:28. #1.15#
title