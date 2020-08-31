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TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınları sahada devam ederken, spiker Nilgün Balkaç yüksek sıcaklık nedeniyle yayın sırasında baygınlık geçirdi. Sosyal medada ve ana gündemde geniş yankı uyandıran gelişme sonrası canlı yayında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi konuları araştırıldı.

CANLI YAYINDA TRT HABER SPİKERİ NİLGÜN BALKAÇ KİMDİR

Doğum tarihi: 1969

Kaç yaşında: 51 yaşında

Nereli: Ankara

Mesleği: Gazeteci

Eğitim: TED Ankara Koleji Vakfı Okulları

Nilgün Balkaç

1969'da Ankara doğumlu olan Nilgün Balkaç, Ankara Koleji mezunudur ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gazeteciliğe 1987'de TRT'de adım atan Nilgün Balkaç. yabancı filmleri Türkçeye çevirme işinde çalışmalar yapmış, daha sonra ise TRT'de hava durumu suncuuluğu yapmıştır.

Nilgün Balkaç daha sonra ATV Ankara Bürosu'nda görev aldı. ATV Ankara Bürosu'nda 10 yılı aşkın süre çalıştıktan sonra Ali Kırca ile birlikte Star TV'ye geçti. Nilgün Başkaç TV'de görev kısa bir süre görev aldı.

NTV'nin Ankara bürosunda Eylül 2003'te parlamento muhabiri olarak çalışmaya başlayan Nilgün Balkaç. 10 yıl süreyle de NTV'de çalıştı ve Ankara Temsilciliği görevini yürüttü. Balkaç, kanalla Temmuz 2013'te yollarını ayırdı.

Nilgün Balkaç, Temmuz 2013'te Habertürk TV Ankara Temsilcisi oldu. Birçok özel haber ve röportaja imza atarak gündeme damga vuran işlere imza attı. Nilgün Balkaç, 2017 Şubat ayında TRT Haber bünyesinde göreve başladı.