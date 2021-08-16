Canlı yayında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrasında ülkedeki gelişmeleri ekran başındaki izleyicilerine aktaran sunucu, canlı yayında hayatının şokunu yaşadı. Telefonunda Taliban sözcüsü tarafından arandığını gören sunucu, önce şaşırdı sonra sözcü ile bir konuşma gerçekleştirdi.

Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilere aktaran BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim, canlı yayında gelen bir arama sonrasında büyük şok yaşadı. Yayında olduğu sırada kişisel telefonundan Taliban sözcüsü Suhail Shaheen tarafından aranan Hakim, önce şaşırdı, ardından sözcüyü yayına bağladı.

"BU ÜLKENİN HİZMETKARIYIZ"

"Biz bu milletin ve bu ülkenin hizmetkarıyız." diyen Shaheen, Taliban'ın kimseden intikam almayacağı sözünü bir kez daha yineledi.

"İSLAMİ HÜKÜMET İSTİYORUZ"

Afganistan'ın şeriat yasalarına döneceğini doğrulayan sözcü, "Elbette İslami bir hükümet istiyoruz." dedi. Afganistan doğumlu olan Hakim, 1986'da ülkedeki karışıklık yüzünden ailesi ile birlikte Avustralya'ya göç etmişti.