Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı televizyon programında, "Türkiye'de 300 bin civarında virüsü taşıdığını düşündüğümüz insan var" deyip İstanbul'daki her 100 kişiden 1'inin koronavirüs taşıdığını dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
04.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:01

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yorumladı. Ceyhan, İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Prof. Ceyhan'ın açıklaması şu şekilde:

"300 bin civarında virüsü taşıdığını düşündüğümüz insan var. Bu da giderek azalıyor. Şu anda bunun genel olarak yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu düşünmek durumundayız. Geri kalan Anadolu'nun değişik bölgelerinde. 160 bin 170 bin civarında İstanbul'da aktif vaka var.

"HER 100 KİŞİDEN 1'İNDE KORONAVİRÜS VAR"

Tabi İstanbul'un nüfusuna göre düşünürseniz her 100 kişiden 1'i anlamına gelir. 100 kişilik bir toplantıya gittiğinizde orada bulaştıracak bir kişiyle karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek. İlla ki her yerde denk geleceğiniz anlamına gelmez bu bir ortalamadır."

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