Canlı Yayında Mazbata Kavgası! Birbirine Girdiler!

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraksa da sonuçların henüz netleşmemesi nedeniyle tartışmalar henüz bitmedi. 17 gündür devam eden süreç, televizyon programlarına da yansıdı.

SERT TARTIŞMA YAŞANDI

Haber Global'de ekrana gelen "Neden?" programına konuk olan avukat Feyza Altun ile Cavit Tatlı arasında sert bir tartışma yaşandı. Cavit Tatlı Feyza Altun'a siz CHP'in avukatı olarak geldiniz deyince Altun da bilmediğiniz konularda konuşmayın karışılığını verdi. Altun'un verdiği yanıt ortalığı karıştırdı ve iki konuk canlı yayında birbiribine girdi.

BANA KAŞ GÖZ YAPMA

Cavit Tatlı, Feyza Altun'u kendisine kaş göz işaretleri yapmaması konusunda uyardı.

BANA PARMAK SALLAMA

Altun ise, Cavit Tatlı'nın kendisine parmak sallamaması gerektiğini söyledi.

SPİKER KAVGAYI BİTİREMEYİNCE REKLAMA GİTTİ

Feyza Altun ile Cavit Tatlı arasındaki tartışmayı engelleyemeyen programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz reklama gitmek zorunda kaldı.