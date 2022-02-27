Canlı yayında korku dolu anlar! Türk öğrenci evinde röportaj verirken patlama yaşandı
Haberler.com, Emre İliksiz - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rus ordusunun girdiği Ukrayna'da çatışmalar 4. gününde de devam ediyor. Harkov şehrinde mahsur kalan bir Türk öğrenci, NTV'ye röportaj verirken büyük bir patlama yaşandı. Bina patlamanın etkisiyle sarsılırken, öğrenci ise korku içinde "Umarım bunların hepsini yayınlarsınız. Ne olacağı belli değil" dedi.
Rusya'ın Ukrayna işgalinin 4. gününde çatışmalar devam ederken, pek çok şehirde patlamalar yaşanmaya da devam ediyor. Harkov'da mahsur kalan Türk öğrencilerden Sultan Dikeç, NTV yayına bağlanararak evinden gelişmeleri aktarırken adeta dehşeti yaşadı.
RÖPORTAJ VERİRKEN PATLAMA YAŞANDI
Konuştuğu sırada Sultan Dikeç'ın bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı. Korku dolu anlar yaşayan Dikeç, "Umarım bunların hepsini yayınlarsınız. Ne olacağı belli değil. Biz sürekli böyle seslerle irkiliyoruz ve yapılan tahliyeler belli bir noktadan yapılıyor" dedi.