Canlı yayında kavga! Ünlü anketçi Kemal Özkiraz ve gazeteci Latif Şimşek neden kavga etti?
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Canlı yayında kavga! Ünlü anketçi Kemal Özkiraz ve gazeteci Latif Şimşek neden kavga etti?

CNN Türk ekranlarında Avrasya Araştırma Şirketi sahibi Kemal Özkiraz ve gazeteci Latif Şimşek arasında anket sebebiyle tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği yayında taraflar zor sakinleştirildi

Canlı yayında kavga! Ünlü anketçi Kemal Özkiraz ve gazeteci Latif Şimşek neden kavga etti?
04.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:42

CNN Türk ekranlarında Başak Şengül'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programında gazeteci Latif Şimşek ile Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz arasında büyük bir tartışma yaşandı.

CANLI YAYINDA YAŞANAN KAVGANIN NEDENİ NE?

Latif Şimşek'in anketlerinde "AK Parti'yi düşük göstermekle" suçlamasının ardından Özkiraz da canlı yayına telefonla bağlandı. Özkiraz, Latif Şimşek'e tepki göstererek, "AKP yüksek çıktığı zaman beni programına konuk alıyordun" dedi.

CNN TÜRK'E TEPKİ

CNN Türk'e de tepki gösteren Özkiraz, "Anketlerinin bir kere bile haber yapılmadığı kanalda Avrasya Araştırma Şirketine iftira atılıyor" ifadelerini kullandı.

Avrasya Araştırma Şirketi'nin son anketinde çıkan sonuç şöyle;

- AK Parti yüzde 35 seviyelerinde.- CHP yüzde 28 civarında.

- İYİ Parti ilk kez 12'nin üstüne çıktı.

- HDP ise yüzde 12.

- MHP yüzde 7.5'in da altına inerek, yüzde 7 seviyelerine geriledi.

- DEVA Partisi yüzde 3, Gelecek Partisi de yüzde 2.5 düzeyinde.

- Saadet Partisi de yüzde 0.2 seviyesinde.

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