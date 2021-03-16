Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin
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Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin

16.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:56

Evlilik dolandırıcılığı olayını çözmeye çalışırken 16 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol, dünkü canlı yayında olayda adı geçen kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Canlı yayında konu hakkında konuşan Erol, "Ekibi arayarak benim için 'Başına gelecekleri beklesin' demişler. Anneniz katil damgası yiyor siz gelip beni tehdit ediyorsunuz ben de bunu anlamıyorum" dedi.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programına başvuran Halil İbrahim Bey, birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar'ın 85 bin TL'sini alıp kayıplara karıştığını söyledi. Bunun üzerine olayı araştırmaya başlayan Erol, Kibar Ünvar'ın 16 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski eşinin ölümünden sorumlu tutulduğunu öğrendi.

KİBAR HANIM ESKİ EŞİNİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Geçtiğimiz aylarda evlendiği Halil İbrahim Bey'i dolandırdığı ileri sürülen Kibar Hanım'ın 16 yıl önce hayatını kaybeden eski eşinin şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Abisinin yaşadıkları köyün yakınındaki bir çadırda silahla vurularak öldüğünü söyleyen Yakup Bey, bu olayda eski yengeleri Kibar Ünvar'ın eli olduğunu söyledi.

Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin

"ESRA EROL BAŞINA GELECEKLERİ BEKLESİN"

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ancak çelişkili ifadeleriyle Esra Erol ve ekibini şüphelendiren Kibar Hanım, iddiaların ardından canlı yayına çıkmayı reddetti. Dün bu konuyu işlemeye devam eden Esra Erol ise Kibar Ünvar ve çocukları tarafından tehdit edildiğini söyleyerek "Ekibim aracılığıyla beni tehdit etmiş. 'Esra Erol başına gelecekleri beklesin' diye. Bu tehditte bulunmanızın sebebi ne? Beni niye tehdit ediyorsunuz? Babanızın ölümüyle alakalı anneniz bunun bir intihar olmadığını ve öldürüldüğünü söylüyor. Hatta amcanızı suçluyor. Babanız öldürüldüyse ve anneniz 2021 yılında hala 'katil' damgası yiyorsa sizin beni tehdit etmenizin sebebini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin
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