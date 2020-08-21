Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, geçtiğimiz gün Lerzan Mutlu'nun programında annesinden bahsederken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinin başında gelen Evrim Keklik, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Survivor'da olduğu dönemi anlatan Keklik, yarışmada annesini çok özlediğinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

"SURVIVOR'DA ANNEMİN DEĞERİNİ ANLADIM"

Canlı yayında anne kelimesini duyunca duygulanan Keklik, "Anne farklı şimdi, ilk defa annemden bu kadar uzak kaldım. Orada kavga ediyorsun. Sırtından bıçaklanıyorsun. Güvendiğin insanlar fısır fısır senin söylediklerini başkasına söylemiş. Onlardan kaçıp birine sığınamıyorsun. Annem hep bana derdi yapma yapma. Orada akıl verenin de yok. O yüzden çok üzüldüm. İşte ben orada annemin değerini anladım. Oraya gidin önce annenizin değerini anlayın, sonra da yemeğin değerinin anlayın" dedi.

Lerzan Mutlu canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Evrim'in yanına oturup peçete uzatıp sakinleştirmeye çalıştı.