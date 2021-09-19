'Canlı yayına sarhoş çıktı' iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım - Haberler Magazin
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"Canlı yayına sarhoş çıktı" iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Star TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un sarhoş olarak canlı yayına çıktığı iddia edildi. Ünlü sanatçı söz konusu iddialara canlı yayında yanıt verdi. Ersoy, "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim" dedi.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla bugün yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti. Bülent Ersoy'la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atıldı.

Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti. Ersoy, "Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim." ifadelerini kullandı.

Ersoy'un açıklamaları esnasında programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Ersoy'un sarhoş olmadığını ifade etti.

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Servet Uzun
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Haber: 'Canlı yayına sarhoş çıktı' iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım - Haberler Magazin
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