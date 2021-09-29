Canlı yayına katılan Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e sinkaflı sözler: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?

Haber türk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'te siyaset gündemiyle ilgili konular konuşuldu. Programda sıklıkla yer alan ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu arasında gerilim tırmandı.,

ORTALIK KARIŞTI

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelesi üzerine tartışmanın büyümesi üzerine ortalık bir anda kızıştı. Kübra Par, konukları sakinleştirmekte zorlanırken, akademisyen Hacısalihoğlu'nun Ersan Şen'e söylediği "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" sözleri programa damga vurdu.

KÜBRA PAR'DAN TEPKİ

Konukları sakinleştirmeye çalışan Par, bu sözler üzerine "Olamaz böyle bir şey RTÜK'ten ceza yiyeceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

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