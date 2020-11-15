Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi
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Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi

15.11.2020 00:08 | Son Güncelleme: 15.11.2020 00:40

Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazanın anbean kameraya yansıdığı ortaya çıktı.

Tokat'ın Zile ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Zile ilçesi girişinde meydana gelen kazada, Eşref Aydın (40) yönetimindeki 05 EH 492 plakalı otomobil, önündeki Satılmış Bal'ın (40) kullandığı 46 P 1269 plakalı traktörün arkasında bulanan pancar sökme makinesine çarptıktan sonra karşı yönden gelen Yasin Erdoğan (41) yönetimindeki 57 FB 596 plakalı otomobille çarpıştı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Aydın'ın otomobilindeki Gülizar Demir (43) ve Emine Demir (41) hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Satılmış Bal ve otomobil sürücüleri Yasin Erdoğan ve Eşref Aydın ile birlikte Emine Uğurel (24), Fadime İnan (35), Fadime Erdoğdu (47) ve Beyza Dursun yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Gülizar Demir ve Emine Demir'in cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu.

SÜRÜCÜ KAZAYI ANBEAN GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan otomobil sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı öğrenildi. Kaza anı ise anbean görüntülendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi
Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi
Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi
Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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