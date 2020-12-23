Çankırı'nın neyi meşhur? Çankırı'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Çankırı'nın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Çankırı'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Çankırı'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Çankırı'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Çankırı'nın en meşhur yemekleri, Çankırı'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Çankırı'nın neyi meşhurdur, Çankırı'nın nesi meşhur? Çankırı'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ÇANKIRI'NIN NEYİ MEŞHUR?

Çankırı ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kül Çöreği

Çizlembeç

Perişka

Cimcik Hamuru Çorbası

Tavuklu Kuru Bamya

Pıhtı

Avuz

Tatar Hamuru Çorbası

Sarımsaklı Et

İnce Ekmek Muskası

Yumurta Tatlısı

Nokul

Hameyli

Yaren Güveci

Mıkla

Yazma Çöreği

Çankırı'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.